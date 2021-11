Der russische Gazprom-Konzern schwimmt im Geld wie noch nie

Zum ersten Mal in der Geschichte hat der Gasriese in den ersten neun Monaten des Jahres bereits mehr verdient als in jedem Gesamtjahr bisher. Der Gaspreis, der verrückt spielt und den die europäischen Kunden zahlen, machte es möglich.

Der russische und weltweit größte Gaskonzern Gazprom schwimmt derzeit geradezu im Geld. Wie er gestern in Moskau mitteilte, betrug der Nettogewinn im Zeitraum zwischen Jänner und September ganze 1,5 Billionen Rubel (17,8 Milliarden Euro). Die Summe besticht nicht nur angesichts des vorjährigen Verlustes von 202 Milliarden Rubel. Sie übertrifft jeden bisherigen Gesamtjahresgewinn in der Geschichte des halbstaatlichen Konzerns.

„Die Situation an den Exportmärkten hat den Ausschlag gegeben, sagte Famil Sadygov, Vize-Konzernchef, nach der Zahlenpräsentation: „Unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Dynamik erwarten wir für das vierte Quartal noch beeindruckendere Ergebnisse.“