John Williams in Wien ist erfolgreichstes Klassik-Album in Deutschland

Der Hollywood-Komponist hatte vergangenes Jahr im Wiener Musikverein seine beliebtesten Melodien von "Star Wars" bis zu "Jurassic Park“ dirigiert.

Der Livemitschnitt "John Williams in Vienna" des Filmmusikkomponisten am Pult der Wiener Philharmoniker ist das erfolgreichste Klassikalbum 2021 in Deutschland. Dies teilte GfK Entertainment am Dienstag mit. Im Wiener Musikverein hatte der Amerikaner dabei Anfang 2020 Ausschnitte aus seinen Scores von "Star Wars" bis zu "Jurassic Park" dirigiert und mit Anne-Sophie Mutter auch einen Stargast an der Seite.

Nun bleibt abzuwarten, ob Berlin da mithalten kann, hat die Deutsche Grammophon für den 4. Februar doch bereits angekündigt "The Berlin Concert" zu veröffentlicht. Für diesen Mitschnitt stand Williams am Pult der Berliner Philharmoniker.

In jedem Falle fanden sich die Wiener Philharmoniker heuer gleich noch mit einer zweiten Platte unter den Top-Five der Klassikalben in Deutschland. Das Neujahrskonzert unter Riccardo Muti kam immerhin hinter Lang Langs "Goldberg-Variationen" und Igor Levits "Beethoven-Sonaten" auf Platz 4 zum Liegen.

(APA)