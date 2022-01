Warum sich die SPÖ auf Neuwahlen vorbereitet

Die SPÖ erstellt Listen für etwaige Neuwahlen. Das hat mehr mit einem Machtkampf an der Parteispitze zu tun als dass das in absehbarer Zeit eintreten könnte.

Wien. In der SPÖ orten derzeit viele den Geruch von Neuwahlen. Das Gerede darüber hat wohl weniger mit der fragilen, neuen schwarz-grünen Koalition zu tun –als mit einem sich zuspitzenden Flügelkampf in der SPÖ. Die Kernfrage: Wer soll die Partei in die nächste Wahl führen? Eine Entscheidung sollte zeitnah getroffen werden, damit der Kandidat Zeit hat, sein Profil bis dahin zu schärfen.