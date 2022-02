Die Döner-Revoluzzer

(c) Mirjam Reither

Biozertifikat statt Billigfleisch: Zwei Studienfreunde servieren in ihrem neuen Lokal in Wien Fastfood – ohne schlechtes Gewissen.

Du musst kommen, es brennt!“ Ein paar Mal muss Manuel Aibler das am Telefon wiederholen, bis Christoph Speiser es glaubt: Einen Tag bevor sie eigentlich aufsperren wollten, ist in ihrem Lokal ein Feuer ausgebrochen. Nachdem ohnedies schon alles länger gedauert hatte als geplant, hieß es Mitte Dezember also: verschieben.

„Es war wirklich ein Höllenritt“, sagt Speiser nur halb im Scherz. „Wir haben viel durchgemacht – aber jetzt passt alles, und wir freuen uns, dass wir offen haben.“ Vor ein paar Tagen haben sie in der Wiener Innenstadt nun ihr „John Döner“ aufgesperrt.

Etwaige irrationale Gelüste muss man seitdem nicht mehr zwingend mit einem pappigen Brot voller fetttriefendem Fleisch fragwürdiger Herkunft stillen: Aibler (28) und Speiser (27) setzen in ihrem Lokal auf hochwertiges Döner Kebap: Alles ist biozertifiziert, Brot kommt von der Bäckerei Joseph, Fleisch aus Kärnten. Ihre Mission: „Wir sind Rebellen und werden den Döner revolutionieren.“

Die Idee ist eigentlich aus dem Studium heraus entstanden: Für das Projektjahr an der FH Wiener Neustadt wollten die zwei ein Unternehmen gründen. An einem Tag, an dem sie auf der Suche nach Inspiration von Kaffeehaus zu Kaffeehaus zogen, kam ihnen der Gedanke mit dem Bio-Döner.

„Wir haben uns das dann angeschaut, gesehen, dass Döner Kebab das meist gegessene Fast Food im deutschsprachigen Raum ist. Und waren baff, dass es das in bio nicht gibt.“ Das FH-Projekt wurde letztlich etwas anderes. Doch die Idee blieb. Im Garten einer Freundin („Deren Eltern waren die einzigen mit einem Starkstromanschluss“) grillten die beiden vor nunmehr drei Jahren ihren ersten Spieß.

Machten das immer wieder, zunächst für Familie und Freunde. „Und dann haben wir's einfach gemacht.“ Anfang 2020 kündigten sie ihre Jobs, angesichts von Corona nicht der optimale Zeitpunkt für ein Lokal, aber: Jetzt ist „John“ – der Name entstammt einem Insiderschmäh der beiden – da.

Transparente Herkunft

Vor den eigenen Biospießen hatte Speiser schon länger kein Döner Kebab mehr gegessen. „Mir ist Nachhaltigkeit sehr wichtig“, sagt er. „Und wir wissen halt auch, wie die Qualität am Markt ist.“

Was das Fleisch angeht, bringt vor allem Aibler das Know-how mit: Er kommt aus einer Fleischereifamilie und hat vor dem FH-Marketingstudium Ausbildungen zum Fleischermeister und zum Lebensmitteltechnologen absolviert. „Wir haben 100 Prozent Transparenz“, sagt Speiser über die Herkunft der Zutaten für die Spieße, die sich im Lokal vor sich hin drehen – und auch für alles andere, das in ihren Sandwiches und Dürüm-Wraps landet, von Rotkraut bis Melanzani. „Man kann jede einzelne Zutat nachverfolgen. Auf der Fassade stehen unsere Lieferanten drauf, und wenn der Kunde mich fragt, dann kann ich ihm sagen: Das Fleisch kommt aus Kärnten, der Fisch aus Radlberg und so weiter.“

Innen prangen an der Wand des Lokals Zitate von „Klima-Heroes“: Arnold Schwarzenegger, Jane Goodall, David Attenborough. Die John-Döner-Gründer wollen auch möglichst nachhaltig sein, neben bio setzen sie etwa auf kurze Transportwege und recycelbare Verpackungen, künftig wollen sie auch Nachhaltigkeitsprojekte unterstützen. Und neben Fleisch – per se ja nicht das ressourcenschonendste Lebensmittel – gibt es einen Dönerspieß, der gänzlich aus Gemüsescheiben besteht: aus Kohlrabi, Sellerie und roter Rübe. Einen Fischspieß übrigens auch. Laut den Gründern der erste Lachsforellendöner des Landes.

Kebab mit Weinbegleitung

Nur „mit alles“ bestellt man das hier natürlich nicht. Neben der klassischen Variante mit Salat, Kraut, Tomaten und Zwiebeln kann man sein Dönerfleisch (oder Gemüse) hier etwa auch orientalisch (unter anderem mit Melanzani, Zucchini) servieren lassen. Servieren lassen tatsächlich, denn neben Take-away kann man hier auch vom Teller essen – und für die besonders Trendigen: in der Bowl. Demnächst kommt noch etwas dazu, nämlich der passende Wein zu jedem Döner Kebab.