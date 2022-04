Eben war Vincenc Farkas noch auf dem Traktor, nun stehen die Anhänger im Trockenen. Vormittags hat er die Spargeläcker mit Folie zugedeckt, es war regnerisch. „Ein bisschen weißen Spargel haben wir schon“, sagt er. Der Frühling ist eingezogen auf dem Marchfeld, und für Farkas heißt das: Die Spargelzeit bricht an, somit auch die Saison auf dem Feld. Farkas erzählt von seiner Arbeit in Gemüsesorten. Nach dem Spargel ist es etwas ruhig, dann beginnt die Ackerarbeit, etwa mit dem Einsetzen von Salat. Später steht die Entfahnung von Mais an, also die Vermehrung, dann wartet das Getreide auf die Ernte: „Wenn Pawel seinen Namenstag hat, dann ist Zeit für das Getreide.“