Immer dann, wenn es regnet, merkt die 27-jährige Winzerin Anna Seper, dass sie einen anderen Bezug zur Natur hat. Während ihre Freundinnen wenig begeistert sind, weil sie lieber im Gastgarten sitzen würden, freut sie sich meist. Endlich Regen, die Böden brauchen Wasser, geht ihr durch den Kopf. Als Winzerin lebt und arbeitet sie mit den Jahreszeiten. „Man ist von der Natur total abhängig“, sagt ihre Mutter, Birgit Pferschy-Seper, die in Mödling das gleichnamige Bio-Weingut in vierter Frauengeneration führt. Knapp acht Hektar bewirtschaftet die Familie in Guntramsdorf, Gumpoldskirchen und auch innerhalb des Stadtgebiets von Mödling. Dazu betreibt die Familie ein Heurigenlokal.