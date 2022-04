Jungwinzerin Anna Seper vom Weingut Pferschy-Seper liebt das Arbeiten in und mit der Natur.

Derzeit ist Robert F. am Putzen. Es ist April und damit startet nicht nur seine Saison, sondern auch das große Saubermachen in den städtischen Bädern. Jedes Becken, jede Kabine, jede Bank muss einen Monat vor Saisonstart geputzt werden – dafür sind auch die Bademeister zuständig. „Man glaubt ja immer, die Bademeister machen sich nur wichtig mit den junge Mädels, aber das stimmt nicht“, sagt Robert F. Seit 15 Jahren ist er Bademeister im Wiener Strandbad Gänsehäufel. Seine Saison dauert von April bis Ende September, die anderen sechs Monate geht er meist stempeln. Er sucht zwar nach Hilfsarbeiter-Jobs, aber in der Realität sei es schwierig. „Die Firmen nehmen nicht gerne jemanden auf, wenn sie wissen, dass man im im April wieder weg ist“, sagt der 55-Jährige.