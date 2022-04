Fanal der Gewalt im Heiligen Land

Nach den Unruhen am Tempelberg könnten sich die Spannungen zwischen Israel und Palästinensern vollends entladen.

Gerade war der Pilger-Tourismus im Heiligen Land nach Ende der Corona-Restriktionen wieder angelaufen, da erschütterten am Karfreitag neue Unruhen Jerusalem. Wenige Stunden bevor sich unter verschärften Sicherheitsmaßnahmen eine Kreuzweg-Prozession durch die Via Dolorosa und die engen Gassen der Altstadt wälzte, hatten sich am Tempelberg – wie so oft in den vergangenen Jahren – die Spannungen entladen.



Mehr als 150 Verletzte forderten die Zusammenstöße zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern, die sich am neuralgischsten Ort Jerusalems – der Schnittstelle des jüdischen mit dem muslimischen Heiligtum – entzündet hatten. Die Palästinenser hatten jüdische Gläubige mit Steinen beworfen und Knallkörper gezündet. Die Polizei setzte Tränengas, Blendgranaten, Gummigeschosse und Schlagstöcke ein, um die Ausschreitungen rasch zu beenden.