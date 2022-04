Entscheidungskampf um die internationale Rechtsordnung

Nationale Souveränität will Le Pen an erster Stelle sehen.

Völkerrecht ist in der Ukraine nur noch Makulatur, aber auch innerhalb der Europäischen Union löst sich die internationale Vertragstreue auf. Ein Hilferuf.

Sie sprach den Bruch wie selbstverständlich aus, in einer schlichten Weise, die jeder verstand. Nur die Folgen ließ sie unerwähnt. Die rechtsnationale Kandidatin Marine Le Pen hatte bei der französischen TV-Debatte zur Präsidentenwahl ihre Vorstellungen von einer künftigen Europäischen Union angepriesen. Es solle eine Gemeinschaft sein, die nicht mehr Souveränität teile, sondern die nationale Souveränität voranstelle und schütze, so Le Pen. Das, was für Nationalisten als Befreiungsschlag klang, wäre freilich das Ende gegenseitiger Vertragstreue in Europa. Denn wo es kein gemeinsames übergeordnetes Recht mehr gäbe, verschwände auch die Sicherheit für alle.