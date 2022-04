Nach langem Schweigen bezieht Jada Pinkett Smith kurz Stellung zum Oscar-Eklat rund um ihren Mann. Der Umgang damit soll im Laufe der neuen Staffel ihrer Talkshow Erwähnung finden.

Lange wurde die Ohrfeige Will Smiths bei den diesjährigen Oscars diskutiert. Nach einer Entschuldigung trat Will Smith dann aus der Filmakademie aus. Anfang April gab diese schließlich die eigene Konsequenz bekannt: Smith wird für zehn Jahre von allen Oscar-Zeremonien augeschlossen.

Wer sich in der Ohrfeigen-Debatte auffallend ruhig verhielt, ist Jada Pinkett Smith. Ein Witz über ihren krankheitsbedingten Haarausfall war Auslöser des Eklats. Bisher hat sich die Schauspielerin nur mittels Instagram-Post zu Wort gemeldet, nun adressiert sie den Vorfall in der ersten Folge der neuen Staffel ihres „Red Table Talks“. Zu Beginn der Folge wird kurz Bezug auf Will Smiths Ohrfeige genommen, allerdings nur schriftlich. Während der Folge wurde sie nicht thematisiert.

„In Anbetracht dessen, was in den letzten Wochen geschehen ist, hat sich die Familie Smith auf eine tiefe Heilung konzentriert“, steht zu Beginn der Folge am Bildschirm geschrieben. Einen Teil des Weges und neue Erkenntnisse der Heilung werde man am Tisch teilen, wenn die Zeit reif ist. „Bis dahin wird sich der Tisch weiterhin kraftvollen, inspirierenden und heilenden Zeugnissen wie dem unseres unglaublich beeindruckenden ersten Gastes anbieten.“

Folge bereits vorgedreht

Nach der Einblendung des Statements wurde die Sendung mit einem Beitrag fortgesetzt, der schon vor der Oscar-Verleihung am 27. März aufgenommen wurde. Pinkett Smith, ihre Tochter Willow Smith und ihre Mutter Adrienne Banfield Norris sprechen darin mit dem Gast Janelle Monáe. Die Folge wurde am Mittwoch veröffentlicht.

(red)