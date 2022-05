Die Negativ-Spirale: Ein Verhütungsmittel in der Krise

Drucken

Hauptbild • Lea G.* ist eine jener Frauen, die mit der Spirale schlechte Erfahrungen gemacht hat. • Die Presse/Clemens Fabry

Nach dem Boykott der Antibaby-Pille erleidet nun das nächste Verhütungsmittel einen Image-Schaden. Immer mehr Frauen klagen auf sozialen Medien über schlechte Erfahrungen mit der Spirale.

Instrumente, die an Waffen erinnern oder schmerzverzerrte Gesichter junger Frauen. Im Hintergrund: Die Schreie und das Wimmern der Patientinnen. Was klingt, wie aus einem Horrorfilm sind tatsächlich „Erfahrungsberichte“ von Frauen, die sich die Spirale zur Verhütung einsetzen haben lassen. Auch anatomische Erklärvideos vom Eingriff, bei der die Perforierung des Muttermundes in Großaufnahme gezeigt wird, kursieren gerade auf der Social-Media-Plattform TikTok. „Es war schrecklich“ oder „Ich würde es nie wieder tun“ sind nur einige der Aussagen, die in den Beschreibungen der Videos zu lesen sind. Manche Frauen erzählen davon, dass sie entlassen wurden und anschließend vor den Arztpraxen zusammengebrochen seien. Die Betroffenen fordern mehr Aufklärung und alternative, besseren Schmerztherapien.

Manon S. kennt Inhalte wie diese schon länger. Vor einigen Jahren, als die erste kollektive Bewegung gegeben habe, die Antibabypille abzusetzen, sei sie mitgezogen. Für die Spirale habe sie sich in Ermangelung anderer Alternativen entscheiden, aber nicht, ohne im Vorfeld ausgiebig im Netz zu recherchieren. Auf Nischen-Plattformen wie „Reddit“ stieß sie schon damals auf Erfahrungsberichte von Frauen, die eher abschreckend wirkten. Ihre Gynäkologin nahm ihr aber schnell die Sorgen. Nur in Einzelfällen könne es vorkommen, dass der Eingriff Frauen extreme Schmerzen bereite. Zu diesem Zeitpunkte konnte Manon S. noch nicht ahnen, dass gerade sie einer dieser Einzelfälle werden sollte.

„Ich dachte, ich muss sterben"

Auch Lea G.* wollte in erster Linie weg von hormoneller Verhütung, als ihr ihre Frauenärztin eine Broschüre für die Goldspirale in die Hand drückte. Andere Patientinnen in Lea G.s Alter hätten durchwegs positive Erfahrungen gemacht, bekräftigte sie die Ärztin. Tatsächlich war der Eingriff für die junge Frau eine positive Erfahrung: „Es ging so schnell, dass ich kaum Schmerzen hatte." Eine halbe Stunde nach dem Einsetzen, als sie die Praxis bereits verlassen hatte, sollte sich das Blatt dann aber wenden. „Ich bekam starke Unterleibsschmerzen, sodass ich mich nicht mehr bewegen konnte und selbst das Schmerzmittel kaum geholfen hat.“, berichtete Lea G.

Für Manon S. war es insbesondere der Eingriff selbst, den sie als einschneidendes Erlebnis in Erinnerung hat. „Das wird jetzt ein bisschen wehtun“, hatte sie ihre Frauenärztin vorgewarnt. Das sollte sich als Fehleinschätzung herausstellen. „Es hat sauweh getan. Ich dachte, ich sterbe auf diesem Tisch“, erinnert sich die junge Frau. Währenddessen habe sie vor Schmerzen geweint. Anschließend sei sie so blass gewesen, dass man sie eine Stunde zur Beobachtung in der Praxis behalten habe. Zurück zu Hause habe sie Schmerzen empfunden, wie „noch nie zuvor in ihrem Leben". Im Vorfeld habe sie aktiv nach der Möglichkeit einer Narkose gefragt, diese wurde jedoch von ihrer Gynäkologin verneint. Die gesamte Erfahrung bezeichnet sie als „traumatisierend“.

Auch Monate später traten bei beiden Frauen noch Komplikationen mit der Spirale auf. Lea G. litt auch weiterhin, insbesondere während der Regelblutungen, an starken Unterleibsschmerzen. Von der Ärztin hieß es daraufhin, der Körper der jungen Frau versuche wahrscheinlich, den Fremdkörper „zu bekämpfen“. Kein besonders hilfreicher Kommentar, wie Lea G. findet. Auch Manon S. hatte in der ersten Zeit nach dem Eingriff noch mit ihrer Spirale zu kämpfen. Bei der ersten Regelblutung nach dem Einsetzen habe sie sich eine Woche freinehmen müssen. Die Blutung sei so stark gewesen, dass sie Inkontinenz-Windeln verwendet habe. Nach den anfänglichen Strapazen vertragen beide Frauen ihre Spirale aber gut, wie sie sagen.

„Das, was das passiert, ist nicht Nichts"

Den Trend weg hormoneller Verhütung und hin zur Spirale kennt auch Martina Morawitz gut. Insbesondere in den letzten Jahren habe es einen „Mega-Hype“ um die Spirale gegeben, sagt die diplomierte Sozialarbeiterin von der Österreichischen Gesellschaft für Familienplanung. Gerade sehr junge Frauen, in vielen Fällen unter 18 Jahren, würden sich vermehrt für diese Art der Verhütung interessieren. In erster Linie käme dieser Andrang durch den Wunsch, „auf keine Fälle Hormone zu schlucken“, meint Morawitz. Die hormonelle Verhütung, speziell in Form der Pille, werde „geradezu verteufelt“. Das könne sie aus zwar in Anbetracht der langen Liste an möglichen Nebenwirkungen nachvollziehen, einer derartigen Pauschalisierung sei aber bei keinem Verhütungsmittel beizupflichten.

Eine allgemeine Regel, die für alle passt, gebe es beim Thema Verhütung nicht, meint Morawitz. Verhütung sei eine höchst individuelle Angelegenheit, die von einer Vielzahl an unterschiedlichen Faktoren abhängt. Genauso wie nicht jede Frau gleich auf Hormone reagiert, komme auch nicht jede Frau gleich gut oder schlecht mit einer Spirale zurecht. Ausführliche und individuelle Beratung sei daher essenziell. Es gebe durchaus Personen, die versuchen würden, bei dem Thema „etwas schönzureden“, sie sei aber keine davon, betont Morawitz. Eher im Gegenteil versuche sie den Frauen und Mädchen klarzumachen, dass „das, was bei ihnen beim Einsetzen der Spirale passiert, nicht Nichts ist“. Viele Frauen würden nämlich in dem Irrglauben in die Klinik kommen, dass sie eine Viertelstunde nach dem Eingriff „schon wieder Volleyball spielen“ können. Das sei zwar möglich, die Option, dass sie aber „stattdessen mit extremen Bauchkrämpfen und Erschöpfungsgefühl auf der Couch liegen“ bestünde aber genauso.

„Pupperl, jetzt stell dich nicht so an"

Tatsächlich sei es so individuell, wie es den Frauen und Mädchen geht, dass man es nicht vorhersehen könne. Auf einer Skala von Schwarz bis Weiß würden sich die meisten Frauen im „hellgrauen Bereich“ befinden. Man müsse sich aber dessen bewusst sein, dass es im schlimmsten Fall „auch in den schwarzen Bereich“ gehen könne. Immer wieder würde es vorkommen, dass die Ärztinnen und Ärzte der Gesellschaft beim Einsetzen einer Spirale abbrechen oder Pausen einlegen. Bei Frauen, die an Endometriose leiden, könne das genauso der Fall sein, wie bei Patientinnen, die bereits mehrere Kinder zur Welt gebracht haben. Wovon der Schmerzensgrad genau abhängt, ließe sich nicht genau festmachen. Kreislaufprobleme, Übelkeit bis hin zu Harnverlust können Folgen des „ganz speziellen Schmerzes“ sein, der laut Morawitz nur schwer „mit etwas anderem zu vergleichen ist“.

Nicht selten würden Frauen nach dem Eingriff in prekärem Zustand aus Ordinationen entlassen werden. Das liege am straffen Zeitplan von Ärztinnen und Ärzten, aber auch am „Fluchtverhalten“, das manche Patientinnen nach dem Erlebten an den Tag legen, meint die Sozialarbeiterin. Stress und Anspannung seien Gift für das gesamte Prozedere. Der Zeitdruck, der insbesondere in Kassenordinationen herrsche, sorge oft auch dafür, dass das Aufklärungsgespräch zu kurz komme. Viele Frauen würden so nicht ausreichend auf mögliche Schmerzen vorbereitet. Aussagen wie „Pupperl, jetzt stell dich nicht so an“, seien ebenfalls keine Seltenheit. Immer wieder würden auch die Partner der Frauen das Erlebnis „kleinreden“, berichtet die Expertin.

Aufklärung und Alternativen mangelhaft

Die psychische Verfassung dürfe beim Einsetzen und Tragen der Spirale nicht außen vor gelassen werden, merkt Morawitz an. Oftmals würden Frauen schon „wie Espenlaub zittern“, wenn sie zum Vorgespräch mit der Sozialarbeiterin kommen. Je positiver die Betroffenen aber zum Verhütungsmittel eingestellt sind, desto besser werde dieses in der Regel auch vom Körper angenommen, meint Morawitz. Die Frauen in den Prozess miteinzubeziehen, sei ganz wesentlich. Keine Patientin solle eine derart schlechte gynäkologische Erfahrung machen, dass sie wichtige Untersuchungen und Eingriffe in Zukunft meidet. Wer sich nicht gut aufgehoben fühlt, sollte lieber warten oder die Betreuung wechseln.

Ob sie sich wieder eine Spirale setzen lässt, wenn die aktuelle das Ende ihres Lebenszyklus erreicht hat, weiß Manon S. zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Aktuell tendiere sie schon dazu, in erster Linie, weil sie nicht hormonell verhüten möchte und keine bessere, sichere Alternative sieht. Eines ist ihr aber jetzt schon klar: Wenn, dann nächstes Mal nur mit lokaler Betäubung. Den aktuellen Informations-Trend auf TikTok sieht sie jedenfalls positiv. Aufklärung rund um das Thema sei quasi nicht vorhanden, auch in der Schule sei stets nur die Rede von der Pille. Die aktuelle Bewegung würde helfen, das Thema zu enttabuisieren und den Weg für alternative Schmerztherapien ebnen. Auch Lea G. hält fest, dass sie generell für Aufklärung und Austausch sei. Man müsse jedoch auch beachten, dass wichtige Inhalte auf sozialen Medien oft aus dem Kontext gerissen werden würden. In erster Linie brauche es daher ausreichende, professionelle Aufklärung, meint die Betroffene.

* Name von der Redaktion geändert

(APA)