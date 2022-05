Kommt eine "Milliarde" für die Kindergärten?

(c) Die Presse, Clemens Fabry

Bund und Länder stehen offenbar kurz vor einer Einigung. Kommt sie zustande, fließen künftig 200 Millionen Euro pro Jahr.

Aus Vorarlberg sind zuletzt keine allzu erbaulichen Nachrichten gekommen. Deshalb hofft Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) auf eine Trendwende bei der am Freitag in Bregenz stattfindenden Landeshauptleutekonferenz, an der auch Finanzminister Magnus Brunner teilnehmen wird. Dort soll Großes verkündet werden – nämlich eine „Kindergartenmilliarde“.

Konkret soll die neue 15-a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern zu den Kindergärten präsentiert werden. Der Bund wird hier mehr Geld ausschütten. Die Länder müssen für die Abholung fix festgelegte Kriterien erfüllen. Noch ist der pünktliche Abschluss nicht fix. Es wird verhandelt. Doch insbesondere auf Länderseite zeigte man sich zuversichtlich.