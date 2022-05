Auf ihrem Diwan wird Österreich lebendig

In Berta Zuckerkandls Salon verkehrt vor 100 Jahren die Elite des Landes: Die Journalistin setzt sich auch für die künstlerische Avantgarde ein. Von den Secessionisten bis zur Wiener Werkstätte.

Auf meinem Diwan wird Österreich lebendig“, stellt die Salonière Berta Zuckerkandl fest.

Sie will, Alma Mahler-Werfel ähnlich, der Mittelpunkt des künstlerischen und gesellschaftlichen Lebens sein. In ihrem Wiener Salon – zunächst in der Döblinger Nußwaldgasse, später in der Beletage oberhalb des Cafés Landtmann – verkehren in den turbulenten Zeiten des 20. Jahrhunderts Größen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und vor allem Kunst. Sigmund Freud und Arthur Schnitzler, Stefan Zweig und Hugo von Hofmannsthal, Gustav Klimt und Otto Wagner, Alexander Girardi und Johann Strauß, Gustav Mahler und Arnold Schönberg.