Nato-Generalsekretär Stoltenberg: „Der Krieg könnte noch Jahre dauern“

Was vom Leben blieb: zerstörter Wohnblock in der Industriestadt Mariupol am Asowschen Meer.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg erschreckt mit düsterer Einschätzung und ruft den Westen zum Durchhalten auf. Hohe Verluste der Ukrainer, Kulturkrieg weitet sich aus.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg malte am Wochenende ein ungutes Bild über die Zukunft des Krieges in der Ukraine an die Wand: In einem Interview mit der „Bild“-Zeitung sagte der Norweger, dass der Krieg „noch über Jahre anhalten“ könne. Der Westen müsse sich auf eine langfristige Unterstützung der Ukraine gerade im militärischen Bereich einstellen, auch mit modernsten Waffen. Dann sei sogar die Rückeroberung des Donbass denkbar. Man müsse stark sein und durchhalten, trotz der hohen Kosten etwa angesichts steigender Energie- und Lebensmittelpreise.