Kurz-Getreue wird Volksanwältin

Gaby Schwarz, in türkisen Zeiten Vizegeneralsekretärin der ÖVP, löst Werner Amon ab. Die Opposition ist skeptisch.

In der ÖVP ist gerade einiges in Bewegung. Ein Landeshauptmann nach dem anderen tritt oder zieht sich zurück. Und im medialen Rummel um den Vorarlberger Markus Wallner (siehe Seite 1) wäre am Mittwoch eine Personalie beinahe untergegangen: Das Klubpräsidium hat nämlich Gaby Schwarz, unter Sebastian Kurz Vizegeneralsekretärin der Partei, als neue Volksanwältin nominiert. Die 59-Jährige folgt auf Werner Amon, der Landesrat in der Steiermark wird.

Als Gesundheits- und Mediensprecherin habe sich Schwarz in den vergangenen Jahren „für die Belange der Menschen eingesetzt“, rechtfertigte ÖVP-Klubobmann August Wöginger die Entscheidung. Bestätigt werden muss der Personalvorschlag noch von der Vollversammlung des ÖVP-Klubs und schließlich vom Nationalrat. Aber mit dem Koalitionspartner ist wohl alles akkordiert: Grünen-Gesundheitssprecher Ralph Schallmeiner bescheinigte der Volksanwältin in spe am Mittwoch Engagement, Zielstrebigkeit und einen „pragmatischen Zugang“ beim Lösen von Problemen.