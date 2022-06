Wird Russland heute erstmals seit über 100 Jahren zahlungsunfähig?

Am Montag ist auch die Schonfrist abgelaufen, innerhalb der Russland die nächsten Zinsen für Staatsanleihen hätte zahlen müssen. Russland steht damit formell vor dem Zahlungsausfall. Aber was heißt das?

Seit Monaten besteht die Befürchtung, dass Russland in jedem Moment zahlungsunfähig werden könnte. Mit heutigem Montag wäre es also so weit. Mehrere taiwanesische Investoren haben zwei Insidern zufolge weiter keine Zinszahlungen für ihre russischen Staatsanleihen erhalten, wie Reuters am Montag Früh berichtete. Damit könnte Russland formell vor dem Zahlungsausfall stehen. Was aber passiert dann?

Offen blieb die juristische Frage, ob Moskau noch bis Montag Abend Zeit hat, um diesen Zustand abzuwenden.

Kommt es zur Zahlungsunfähigkeit, wäre dies jedenfalls die erste seit der bolschewistischen Revolution vor mehr als 100 Jahren. Dabei geht es um keine große Summe. Offen sind gerade einmal 100 Millionen Dollar an Zinsen für zwei Staatsanleihen, die in Dollar und Euro im Ausland gegeben worden sind. Fällig war die Begleichung bereits am 27. Mai. Die vorgesehene Schonfrist endete am Sonntag – oder eben am Montag. Nach Angaben des Finanzministeriums in Moskau hat Russland die Zahlungen für die genannten Anleihen in Euro und Dollar an seinen zentralen Wertpapierverwahrer NSD geleistet. Was freilich nicht heißt, dass das Geld auch bei den internationalen Inhabern landet.