Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Putin ortet "imperiale Ambitionen", Amnesty Kriegsverbrechen: Das Militärbündnis Nato versuche, durch den Ukraine-Krieg seine "Vormachtstellung" zu behaupten, kritisiert Kremlchef Wladimir Putin. Amnesty International stuft den russischen Luftangriff auf das Theater von Mariupol im März indes als Kriegsverbrechen ein. Die aktuellen Geschehnisse lesen Sie im Livebericht.

Corona-Risiko geht stark nach oben: Das Risiko, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, wächst weiter. In allen Bundesländern ging zuletzt der Trend deutlich nach oben, heißt es im aktuellen dem Arbeitsdokument der Ampel-Kommission. Demnach gibt es auch in keinem Land mehr geringes Risiko. Allerdings ist die Farbgebung mittlerweile mit Vorsicht zu genießen.

Wer erhält Österreichs Filmpreis? Heute Abend wird zum 12. Mal der Österreichische Filmpreis vergeben. Bei der Gala in Grafenegg gehen "Große Freiheit" von Sebastian Meise und Arman T. Riahis "Fuchs im Bau" mit je zehn Nominierungen als Topfavoriten ins Rennen.

Täter-Opfer-Umkehr: Haben Landeshauptmann Platter und eine oberösterreichische Ärztin etwas gemeinsam? Nun: Wer sich politisch exponiert, ist nicht daran schuld, wenn er bedroht wird, schreibt Martin Fritzl in der heutigen Morgenglosse.

Was bringen Vermögens- und Erbschaftssteuern? Die beiden Schlagworte werden in der Verteilungsdebatte immer wieder in den Raum geworfen. Doch: Was ist eigentlich damit gemeint? Welche Modelle gibt es? Und ist jetzt überhaupt die Zeit für neue Steuern? Antworten gibt es im aktuellen Podcast.

Ex-Popstar R. Kelly muss 30 Jahre in Haft: Der Sänger ist zu einer Haftstrafe von 30 Jahren verurteilt worden. Eine Jury hatte ihn 2021 nach mehrwöchigem Prozess in allen neun Anklagepunkten - darunter sexuelle Ausbeutung Minderjähriger, Kidnapping und Bestechung - für schuldig befunden. Mehr dazu.