Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

AMS-Chef Kopf will generelle Wartefrist: Der Chef des Arbeitsmarktservice (AMS), Johannes Kopf, lud am Samstag in einem Radiointerview dazu ein, über eine Wartefrist beim Arbeitslosengeld nachzudenken. Kollege Aloysius Widmann ist der Einladung nachgekommen: Was für eine solche Wartefrist spricht und was dagegen. Mehr dazu [premium]

Luhansk soll zurückerobert werden: Die ukrainischen Streitkräfte haben sich aus der zerbombten Stadt Lyssytschansk zurückgezogen, was Russland dazu veranlasste, die vollständige Kontrolle über die östliche Region Luhansk zu beanspruchen, ein zentrales Kriegsziel des Kremls. Präsident Wolodymyr Selenskij schwor jedoch, das verlorene Gebiet zurückzugewinnen. Die aktuellen Geschehnisse im Livebericht.

"EU-Sanktionen nicht an Nahrungskrise schuld": Außenminister Alexander Schallenberg hat am Sonntag bei seinem Besuch in Ägypten darauf gepocht, dass der russische Angriffskrieg auf die Ukraine die wirtschaftlichen Probleme und die Nahrungsmittelkrise in der Region hervorrufe. Bei einer Pressekonferenz mit seinem Amtskollegen Sameh Shoukry unterstrich der Außenmister seine These, wonach in Ägypten und Nordafrika das "russische Narrativ" vorherrsche, dass die EU-Sanktionen gegen Moskau dafür verantwortlich seien.

Schüsse in Kopenhagener Einkaufszentrum: Bei der Bluttat in einem Einkaufszentrum in Kopenhagen sind mindestens drei Menschen erschossen worden. Bei den Opfern handle es sich um einen Mann zwischen 40 und 50 Jahren und zwei junge Menschen, sagte der Polizeichef von Kopenhagen, Søren Thomassen, in der Nacht auf Montag in der dänischen Hauptstadt. Drei weitere Menschen seien schwer verletzt und in kritischem Zustand. Die Polizei hat einen 22-jährigen Dänen festgenommen. Mehr dazu.

Ein Hahn ist kein Wiener Wecker: Die Juristerei ist zuweilen eine tierisch ernste Branche. Ein Klassiker ist etwa die Frage, inwieweit man sich als Nachbar von Tiergeräuschen den Schlaf vermiesen lassen muss. In ländlichen Gebieten hat man sich dabei mehr gefallen zu lassen als in urbanen. Aber auch in einem Außenbezirk wie Liesing müsse man sich von Hahnenkämpfen und Krähen nicht aus der Ruhe bringen lassen, befand ein Wiener und klagte. Mehr dazu [premium].

Kalter Kaffee macht schön: Das Wiener Herz, dieses melancholische Schlaginstrument, lauert nur auf den Einsatz, wenn es merkt, dass ein Ende naht. Die Morgenglosse.

Prügelsonntag im Burgenland: Die Regierung soll daran gehen, den Roheitsteufel zu besiegen und die Prügelsonntage abzuschaffen, diese Abscheulichkeiten unseres Daseins. Eine Zeitreise. [premium]