Drei Szenarien für den Gasnotfall

Österreichs Gasspeicher sind zu 46 Prozent befüllt. Sollte wie befürchtet ab nächster Woche kein russisches Gas mehr geliefert werden, reicht der Vorrat bis Jahresende. Aber was passiert danach?

Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) beriet am Montag mit Vertretern der Industrie über mögliche Folgen eines Totalausfalls russischer Gaslieferungen. Für heute, Dienstag, ist eine Krisensitzung der Regierung anberaumt. Vieles deutet darauf hin, dass die Regierung in den nächsten Tagen die „Alarmstufe“ ausrufen könnte. Immerhin zeichnete sich in den vergangenen Tagen eine dramatische Verschlechterung der Gasversorgung ab. Seit Samstag fließt zwar wieder etwas mehr russisches Erdgas in die heimischen Speicher. Dennoch ist die Lage mehr als unübersichtlich. Vor allem wird die wichtige Gaspipeline Nord Stream ab 11. Juli einer „jährlichen Revision“ unterzogen. Bis 21. Juli fließt dann auf jeden Fall überhaupt kein Gas. Und was passiert, wenn der russische Machthaber, Wladimir Putin, diese Frist verstreichen lässt und den Europäern den Gashahn komplett abdreht?

Energieexperte Jan Kluge von der Agenda Austria hat für die „Presse“ drei Szenerien durchgerechnet. Ein Lieferstopp hieße nach derzeitigem Stand, dass Österreich noch genügend Gas bis Ende des Jahres hätte. Die Regierung müsste die höchste Alarmstufe, die „Notfallstufe“, auslösen. Dies würde etwa geschehen, wenn bis 1. Oktober die Gasspeicher nicht zu 80 Prozent gefüllt sind.