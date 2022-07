Das FPÖ-Präsidium tagte am späten Dienstagnachmittag. Parteichef Herbert Kickl wünscht sich wohl den 59-jährigen Volksanwalt als Kandidaten für die Bundespräsidentschaftswahl.

FPÖ-Chef Herbert Kickl hatte hohe Funktionäre für den Dienstagnachmittag zu einer Sitzung geladen - wenn auch nur virtuell. Das Parteipräsidium sollte tagen, um einen Kandidaten für die Bundespräsidentschaftswahl zu nominieren. Selbst hochrangige Politiker konnten bis zum Schluss nur spekulieren, wer es werden sollte. Kickl hatte die Entscheidung in einem sehr kleinen Kreis gefällt. Und nur sehr wenige Vertraute vorab informiert.

Die Nachricht sickerte nach rund einer Stunde durch: Laut „Standard“ dürfte Kickl den freiheitlichen Volksanwalt Walter Rosenkranz vorgeschlagen haben. Auch der „Presse“ wurde die Meldung bestätigt. Der 59-jährige Niederösterreicher war Nationalratsabgeordneter sowie geschäftsführender Klubobmann der Freiheitlichen.

Die Wahl war dann doch eine Überraschung - auch wenn der Name Rosenkranz zuvor immer wieder genannt wurde, als es um potenzielle Kandidaten ging. Viel öfter wurden aber die Abgeordneten Susanne Fürst oder Petra Steger genannt.

Lang kein Termin geplant

Kickls Parteikollegen wunderten sich schon darüber, welches Geheimnis er daraus machte. Und zwar nicht nur aus der personellen Entscheidung. Auch der Termin für die Sitzung wurde lang nicht kommuniziert. Kickl kündigte zwar vor einer Woche medial an, dass die Entscheidung „rund um den 9. Juli“ fallen werde. Aber dann warteten die Freiheitlichen tagelang auf die Information, ob ein Treffen stattfindet – oder nicht. Erst spät machte Kickl öffentlich, dass er sich von einem Hörsturz erholen musste. Und dass am Wochenende nichts passieren werde.

Am Montag meldete er sich dann auf Facebook „top-motiviert aus dem Büro“ zurück. An diesem Tag erhielten die Funktionäre auch eine offizielle Einladung für das Präsidium. Es war für Dienstag vorgesehen, und zwar virtuell – dann müssten die Landesparteichefs auch nicht nach Wien reisen. Am Mittwoch sollte die Person dann auch der Öffentlichkeit präsentiert werden.



Zumindest in einem Punkt waren sich in der FPÖ alle einig: Die Partei muss auf jeden Fall bei der Bundespräsidentschaftswahl antreten. Kickl nannte es eine „patriotische Pflicht“, der Bevölkerung eine Alternative zu Präsident Alexander Van der Bellen zu bieten. Die Frage war eben nur, wer diese Alternative sein wollte. Der Dritte Nationalratspräsident, Norbert Hofer, winkte jedenfalls schon frühzeitig ab. Noch einmal wollte er gegen Alexander Van der Bellen nicht antreten – und verlieren.

Denn der FPÖ ist bewusst, dass sie diese Wahl realistischerweise nicht gewinnen kann. Es muss also jemand antreten, der oder die ein respektables Ergebnis erzielt – aber eine Niederlage nicht als Karriereende sehen würde. Bei dem Urnengang werden die Wahlkampfkosten nicht rückerstattet. Die Kandidatur ist also eine Investition: Die FPÖ kann die Aufmerksamkeit nutzen, um eine Person aus den eigenen Reihen bekannter zu machen – für spätere Wahlen oder Ämter.

Bei sechs von 13 Wahlen dabei

Dass die FPÖ zwingend bei der Hofburg-Wahl antreten will, hat jedenfalls nicht Tradition. Es ist das sechste Mal, dass sie eine Person aufstellt – bei insgesamt 13 Wahlen in der Zweiten Republik. Am erfolgreichsten war Hofer, der im langen Wahlkampf 2016 im ersten Durchgang 35,05 Prozent erhielt, und bei der Stichwahl auf 46,21 Prozent kam.

Bei den anderen Wahlkämpfen waren die Freiheitlichen weitaus weniger erfolgreich: Im Jahr 1980 wählten knapp 17 Prozent Willfried Gredler. Und auch Heide Schmidt erhielt 1992 nur rund 16,4 Prozent der Stimmen.