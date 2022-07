Briefing

Bodenschätze in der Arktis: Die Arktis ist hat riesige Öl- und Gasvorkommen, aber auch seltene Erden und Uran schlummern im Boden. Das weckt Begehrlichkeiten bei den arktischen Staaten und auch darüber hinaus. Ob die Bodenschätze geborgen werden, ist aber offen. Und auch, ob Containerschiffe künftig öfter die eisfreie Arktis durchschiffen werden, schreibt Aloysius Widmann. Mehr dazu. [premium]



Walter Rosenkranz als FPÖ-Kandidat: Herbert Kickl machte ein großes Geheimnis darum, wer aus der FPÖ für die Wahl um das höchste Amt im Land antreten soll, selbst innerhalb der eigenen Partei. Die Partei stimmte dennoch zu. Mehr dazu. [premium]

Russland und Ukraine beraten über Getreidelieferungen: Delegationen aus Russland und der Ukraine beraten am Mittwoch in der Türkei über eine Wiederaufnahme der Getreidelieferungen über das Schwarze Meer. An dem Treffen in Istanbul werden nach Angaben Ankaras auch Vertreter der UNO und der Türkei beteiligt sein. Das aktuelle Kriegsgeschehen im Livebericht.

Sri Lankas gestürzter Präsident flüchtet auf die Malediven: Gotabaya Rajapaksa hat den Krisenstaat gemeinsam mit seiner Frau in Richtung Malediven verlassen. Der 73-Jährige war zuletzt wegen einer schweren Wirtschaftskrise in seinem Land zur Zielscheibe von Massenprotesten geworden. Mehr dazu.

Twitter verklagt Elon Musk: Ein Schauspiel in drei Akten: Zuerst wollte Twitter nicht übernommen werden. Jetzt will der Tesla-Chef den Kurznachrichtendienst nicht mehr kaufen. Twitter will Elon Musk nun dazu zwingen, den Deal über die Bühne zu bringen. Eine Klage wurde im Bundesstaat Delaware eingebracht. Mehr dazu.

Sobotka wird im U-Ausschuss befragt: Der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss geht heute, Mittwoch, und Donnerstag in seine beiden letzten Befragungstage vor der Sommerpause. Am Mittwoch wird zu Beginn der Vorsitzende, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), wie schon im Ibiza-U-Ausschuss seinen Sessel mit jenem der Befragungspersonen wechseln und sich den Fragen der Abgeordneten stellen.

Revolte im Vatikan: Päpstliche Gendarmen standen plötzlich bewaffneten Schweizergardisten gegenüber. Eine Zeitreise. [premium]