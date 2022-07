Burger King eröffnet erstes rein veganes Lokal in Österreich

In der Burger King-Filiale am Westbahnhof gibt seit heute, Dienstag, nur mehr vegane Gerichte.

Seit heute, Dienstag, führt die Fastfood-Filiale am Wiener Westbahnhof ausschließlich pflanzliche Produkte.

Die Fastfood-Kette Burger King eröffnet am heutigen Dienstag das erste rein vegane Restaurant in Österreich. Burger, Nuggets und Co. in der Filiale am Westbahnhof in Wien bestehen demnach aus rein pflanzlichen Zutaten.

„Am Standort Westbahnhof wurden alle tierischen Produkte aussortiert sowie alle Geräte und Oberflächen gründlich und nach strengen Vorgaben gereinigt, um jegliche theoretische Kontamination mit tierischen Zutaten auszuschließen“, heißt es dazu vom Unternehmen.

Die Produktpalette soll nach eigenen Angaben genauso groß sein, wie in den restlichen Filialen. Das Lokal bezieht dafür seinen Fleisch-Ersatz von der niederländischen Firma „Vegetarian Butcher“. Diese hat sich darauf spezialisiert, veganes Fleisch herzustellen. Aber auch Käse, Dips und Desserts werden in rein pflanzlicher Version serviert.

Normal oder mit Fleisch?

Die Tierschutzorganisation Peta begrüßt den Schritt. Die Menschen würden dadurch inspiriert werden, pflanzliche Ernährung für sich zu entdecken und öfter zu veganen Alternativen greifen, meint Tobias Schalyo von Peta Deutschland.

In Österreich gibt es rund 60 Burger King-Filialen. In diesen werden schon länger auch vegane Produkte angeboten. Mittels einer kontroversen Werbekampagne machte das Unternehmen erst kürzlich auf seine pflanzlichen Gerichte aufmerksam. Dabei stellte man die provokante Frage „Normal oder mit Fleisch?“.

(schev)