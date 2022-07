Die letzten Zeugen sprechen im Strache-Prozess

Für 10.000 Euro soll Ex-Vizekanzler Strache einst dem Unternehmer Stieglitz einen Aufsichtsratsposten bei der Asfinag verschafft haben, sagt die WKStA. Die Angeklagten bestreiten das. Die „Presse“ berichtet live aus dem Gericht.

Es ist der sechste Tag im Bestechlichkeits- und Bestechungsprozess um Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) und den mit ihm befreundeten Immobilienunternehmer Siegfried Stieglitz. In anderen Worten: der vorletzte Verhandlungstag, bevor Richterin Mona Zink am Freitag das Urteil verkünden wird. Was bisher feststeht: Die beiden Angeklagten plädieren auf „nicht schuldig“, die Unschuldsvermutung ist aufrecht und bei einer Verurteilung drohen sechs Monate bis fünf Jahre Freiheitsstrafe.

Doch worum geht es? Strache wird von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Bestechlichkeit, Stieglitz Bestechung zur Last gelegt. Konkret soll der frühere FPÖ-Chef nach der Wahl 2017 dafür gesorgt haben, dass Stieglitz einen Aufsichtsratsposten bekommen hat. Im Gegenzug, so heißt es in der Anklageschrift, soll Stieglitz an den FPÖ-nahen Verein „Austria in Motion“ 10.000 Euro überwiesen haben - gestückelt und von verschiedenen Konten ausgehend.

Konkret übernahm Stieglitz am 2. März 2018 auf Wunsch des damaligen Infrastrukturministers Norbert Hofer (FPÖ) einen Sitz im Asfinag-Aufsichtsrat. Ab Oktober 2017 überwies er zunächst 10.000 Euro in vier Tranchen à 2500 Euro an den Verein „Austra in Motion“ (diese sind allerdings nicht angeklagt, wurden von den Oberstaatsanwälten Silvia Thaller und Bernhard Weratschnig aber in ihren Plädoyers vorgetragen). Nach seinem Einzug in den Aufsichtsrat folgten zwischen Juni und August 2018 erneut fünf Spenden zu je 2000 Euro (die angeklagt sind). Zudem, so die WKStA, habe Stieglitz Strache in den Wiener Palazzo-Palast eingeladen sowie 2019 auf eine Reise nach Dubai im Wert von „rund 3000 Euro pro Ehepaar“. Zwar hätte Strache letztlich abgesagt, aber: „Das Angebot wurde angenommen.“

Die Angeklagten sehen das anders. Er sei „immer auf dem geraden Weg geblieben“, beteuerte Stieglitz. Als Asfinag-Aufsichtsrat sei er geeignet gewesen, da er ein technisches Verständnis mitbringe. Ähnlich Strache: Er habe Stieglitz als geeignet erachtet und sich lediglich erkundigt, wie es bezüglich der Postenvergabe aussehe. „Meine Unterstützung ist, dass ich nachfrage“, so Strache. Entschieden hätten letztlich andere: „Ich bin ja kein Wunderwuzzi.“

Der Liveticker zum Mitlesen: