Quarantäne-Aus: War das eine gute Idee?

Ab 1. August müssen Infizierte nicht mehr in Quarantäne. Die Politik hat letztlich ihren Willen gegen viele Experten-Empfehlungen durchgesetzt. In dieser Folge spricht Virologe Norbert Nowotny über das Risiko, das die Entscheidung mit sich bringt, welche der neuen Regeln er für skurril hält und wie er glaubt, dass es in den nächsten Wochen weitergehen wird.

Gast: Norbert Nowotny

Host: Eva Winroither

Schnitt: Audiofunnel/Alexander Weller

Credits: Gesundheitsministerium