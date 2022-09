Die Seniorenvertreter gehen mit stolzen Forderungen in die nächsten Pensionsverhandlungen. Wer soll das bezahlen? Die Jungen, natürlich. Und auch sonst ist der Generationenvertrag gehörig in Schieflage geraten. In den kommenden Jahren gehen mehr als eine halbe Million der geburtenstarken 1960er-Jahrgänge in Pension.

„Presse"-Arbeitsmarktexpertin Jeannine Hierländer spricht mit David Freudenthaler über die umstrittene soziale Staffelung bei Pensionszahlungen und erklärt, was jüngere Generationen tun können, um ihre künftigen Pensionen abzusichern.

