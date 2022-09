Scholz will nun Übergewinne abschöpfen

Scholz und Lindner bei der Pressekonferenz am Sonntag.

„Zufallsgewinne“ sollen, wie der deutsche Kanzler Scholz präsentiert, abgeschöpft werden. Die Entlastung der Bürger soll so finanziert werden.

Lange hat sich die FDP gegen eine Übergewinnsteuer gewehrt. Jetzt soll sie doch kommen, aber anders heißen. Es soll die geplante teure Entlastung (65 Milliarden Euro) der Bürger finanzieren. Laut Kanzler Scholz werden "Zufallsgewinne" bei Energiefirmen abgeschöpft. Damit sind die Erzeuger von erneuerbaren Energien und Kohle- sowie Atomstrom gemeint. Wenn solch ein System nicht auf EU-Ebene kommen sollte, dann per deutschem Bundesgesetz.



Durch die Abschöpfung dieser Gewinne will die deutsche Regierung eine Strompreisbremse finanzieren. „Den Privathaushalten kann so eine gewisse Menge Strom zu einem vergünstigten Preis gutgeschrieben werden (Basisverbrauch)", heißt es. Das entlaste Privathaushalte und erhalte zugleich den Anreiz, Energie zu sparen.

(apa)