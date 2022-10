Ein Stresstest für Südamerikas größte Demokratie

Die Polarisierung in Brasilien vor der Stichwahl Ende Oktober zwischen Lula und Bolsonaro hat Parallelen zum Duell Biden gegen Trump in den USA.

Am Ende war womöglich Neymars Wahlempfehlung für Jair Bolsonaro in den sozialen Netzwerken ein guter Indikator für die Stimmung unter Brasiliens Wählerinnen und Wähler bei der ersten Runde der Präsidentenwahl. Die Demoskopen hatten den Umschwung nicht auf dem Radar. Sie prognostizierten einen souveränen Vorsprung Lulas, des Herausforderers und Ex-Präsidenten, im zweistelligen Bereich.

Millionen Fußballfans folgen indessen dem Superstar der Seleção, und sie schwärmten am Sonntag in Scharen – wie Bolsonaro selbst – im gelben Trikot des Nationalteams in die Wahllokale. Der Präsident hatte schon zuvor geunkt, die Umfragen würden den Enthusiasmus nicht widerspiegeln. Dabei hatte er vor Wochen die Feier des Nationalfeiertags an der Copacabana mit Hunderttausenden Anhängern zu einer patriotischen Wahlkampfshow umfunktioniert.