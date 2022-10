Eng, laut, italienisch. Mit dem Fratelli Valentino hat am Alsergrund eine Mozzarella-Bar eröffnet, in der zwei Brüder selbst gemachten Käse aus Apulien zelebrieren.

Gianni!“, schallt der Ruf durch das Lokal. Ein Gast deutet auf sein leeres Glas. Und schon schenkt der Gerufene ein neues Glas Aperol ein. Wobei der Ruf den Geräuschpegel nicht unbedingt sehr gehoben hat, denn es ist laut. Sehr laut. Viele Menschen auf relativ wenig Platz, die sich offenbar gut unterhalten. Ein bisschen wie in einer Bar in Italien. Nur dass das Fratelli Valentino halt am Alsergrund in Wien zu finden ist. Und die Brüder Gianni und Pasquale Valentino hier ein Lokal geschaffen haben, das auch in ihrer alten Heimat im südlichen Apulien stehen könnte. Und das war auch die Motivation der beiden, die schon lang in Wien leben – nämlich Käse herzustellen, wie sie ihn aus Bari kennen und ihn dann eben auch verkaufen.

An der Wand hängt zwar eine Tafel, auf der handgeschrieben zu finden ist, was es alles gibt. Doch schnell steht einer der Brüder an einem Tisch und erzählt die Genese des Lokals, was es alles gibt und schwärmt dabei von der Milch, die extra aus Laab am Walde geliefert wird. Und aus der dann unter anderem Mozzarella gemacht wird. Zu verkosten ist der etwa auf dem Piatto Piccolo (17 Euro), gemeinsam mit Frischkäse (mit und ohne Chili), sehr milchig schmeckendem Ricotta und Mozzarella-Rollen mit Speck und Salat. Piatto Burrata (9,70 Euro) ist etwas für die Freunde des Aufschneidens – denn beim Öffnen des säckchenartigen Käses rinnt die Füllung auf den Teller. Geschmacklich ebenso fein und mild wie auch der Kontenmozzarella. Zu all dem werden Beilagen wie Oliven, eingelegte Zwiebel oder gefüllte Pfefferoni serviert. Gegessen wird an kleinen Tischchen an der Wand oder an der Bar – wo auch Getränke wie Aperol Spritz oder Negroni ausgeschenkt werden.

Ein Lokal für ein gemütliches Abendessen ist das natürlich nicht. Vielmehr eine Bar, in der man zusammensteht, etwas trinkt, ein bisschen sehr guten Käse isst. Und sich dabei denkt, dass es irgendwo in Bari vielleicht gerade jetzt auch so zugeht.



Fratelli Valentino. Alser Straße 36, 1090 Wien, Di.–Fr. 12–22 Uhr, Sa. 9.30–22 Uhr, Reservierung bis 15 Uhr ✆ 0699 15 02 27 07

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.10.2022)