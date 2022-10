Starke Zunahme bei Schlepper-Aktivität im Vergleich zu Vorjahren

Die aktuellen Zahlen zeigen einen Anstieg in den vergangenen Jahren. 2020 wurden das gesamte Jahr 311, im Vorjahr 441 Schlepper festgenommen. Heuer waren es alleine bis Mai 440 Personen.

500 mutmaßliche Schlepper sind in Österreich im heurigen Jahr bisher festgenommen worden. Das teilte das Innenministerium am Mittwoch in einer Aussendung mit. Demnach gab es in den vergangenen Jahren einen Anstieg der Festnahmen: 2020 waren es über das gesamte Jahr 311, 2021 waren es 441 und 2022 bisher 500 Festnahmen mutmaßlicher Schlepper. Zum Vergleich: Heuer waren es allein bis Mai 440 Personen.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) verwies auf eine seit Mai stattfindende "Aktion scharf" an den Grenzen: "Die Kontrollen werden insbesondere an Grenzübergängen, im stark frequentierten Straßennetz sowie in Unterkünften der Grundversorgung durchgeführt", sagte er und betonte wie Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) die gute Zusammenarbeit mit dem Bundesheer im Rahmen des Assistenzeinsatzes.