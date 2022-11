Aus Verantwortung für die Zukunft

Das Bewusstsein für den Klimawandel ist in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen und erfordert von Politik und Wirtschaft radikales Umdenken. Die Raiffeisen Bank International bekennt sich zu einem verantwortungsvollen Bankwesen für eine nachhaltige Zukunft und bietet ihren Kundinnen und Kunden mit umfassendem Know-how grüne Finanzlösungen an.

Bereits 2018 startete die Raiffeisen Bank International ihr Green-Bond-Emissionsprogramm mit dem Ziel, die nachhaltige Kreditvergabe in Österreich und Zentral- und Osteuropa zu fördern. Mit einem Gesamtvolumen von knapp 1,3 Milliarden Euro in Österreich ist die RBI derzeit der größte Green-Bond-Emittent des Landes. Gemäß der EU-Taxonomie-Verordnung unterstützt die Raiffeisen Bank International als verlässlicher Begleiter ihre Kundinnen und Kunden auf deren Weg in eine klimafreundlichere und nachhaltigere Zukunft mit grünen Kapitalanlagen.