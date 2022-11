Krise? Welche Krise? Sag niemals 2015 zu 2022

Auch wenn nicht sein kann, was nicht sein darf, muss dennoch eine praktikable Lösung für das Asyl-Thema gefunden werden.

Beim Thema Migration haben viele Linke ein Mindset wie die Rechten beim Klimawandel: Hat es immer gegeben, wird es immer geben, Maßnahmen dagegen zu ergreifen also weitgehend sinnlos. Auf parteipolitischer Ebene heißt es dann: Es gebe keine Asylkrise (SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner Ende August und Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer Ende September). Da hatten die burgenländischen Genossen schon längst Alarm geschlagen: Wenn es so weitergehe, gebe es im Spätherbst eine Situation wie 2015, im Burgenland sei es schon jetzt so weit. Aus dem Innenministerium hörte man Ähnliches. Aber es kann nicht sein, was nicht sein darf. Caritas-Generalsekretär Klaus Schwertner meinte im Oktober 2022: „Wir haben eine Solidaritätskrise und keine Flüchtlingskrise.“ Wortident dasselbe hatte Caritas-Präsident Michael Landau im September 2015 gesagt.



Sigrid Maurer argumentierte wie zahlreiche NGO-Vertreter: Die Situation sei mit 2015 nicht vergleichbar. Die Asylantragszahlen seien zwar hoch, würden sich aber nicht in der Unterbringung niederschlagen, weil viele Asylwerber weiterziehen würden. Da könnte man dann allerdings auch fragen: Sieht so die viel beschworene europäische Solidarität aus? Aus den Augen, aus dem Sinn? Sollen sie halt einfach weiterziehen?