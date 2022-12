Ausgeträumt auf dem Ringelspü

Keiner klingt so wienerisch wie Voodoo Jürgens, dabei wurde er als David Öllerer in Tulln geboren. Der Song stammt vom dritten Album, „Wie die Nocht noch jung wor“.

Voodoo Jürgens: „Zuckerbäcker“. Die Geschichte könnte seine eigene sein. Nicht dumm, aber faul ist das „er“ in diesem Song, wird also in die Lehre geschickt, zum Zuckerbäcker ausgebildet, absolviert das Heer, verliebt sich, zieht in einen Gemeindebau nach Stadlau und steht immer noch jeden Tag in der Backstube. „I hätt immer gern g'sungan, jetzt schrei i mit die Lehrbuabn“, singt Voodoo Jürgens, der seine Zuckerbäckerlehre abgebrochen hat, und fragt: „Wo ma hinkumman tät, wenn das jeder so macht?“ Wer würde die Punschkrapferln backen, wenn alle Künstler sind? Braucht die Gesellschaft Menschen wie diesen Zuckerbäcker, die sich (wie im animierten Video) mit Alkohol betäuben, um zu funktionieren? Eine düstere Geschichte, erzählt zu heiterer Musik, zu der man sich im Prater herrlich auf dem Ringelspü drehen könnte. So lang, bis es einen derart schwindelt, dass die Schwere des Bodens willkommen ist.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.12.2022)