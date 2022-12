Taylor Swift gewinnt drei „People's Choice Awards“

(c) AFP or licensors

Im kalifornischen Santa Monica wurden in der Nacht auf Mittwoch die Publikumspreise in Dutzenden Film-, Fernseh- und Musik-Kategorien vergeben. Mit gleich drei Auszeichnungen war Taylor Swift die Gewinnerin des Abends.

Pop-Sängerin Taylor Swift hat bei der Vergabe der „People's Choice Awards“ gleich drei Trophäen abgeräumt, als Künstlerin des Jahres, für „Midnights“ als bestes Album, und mit dem Musikvideo von „Anti-Hero“. Die seit 1975 vergebenen Publikumspreise in Dutzenden Film-, Fernseh- und Musik-Kategorien werden ausschließlich von Fans gewählt. In der Nacht auf Mittwoch wurden sie in Santa Monica in Kalifornien vergeben.

Movie Stars des Jahres 2022 wurden Elizabeth Olsen für ihre Rolle in „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ und Chris Hemsworth in „Thor: Love and Thunder“. Sie setzten sich gegen Kollegen wie Brad Pitt, Chris Pratt, Tom Cruise, Gal Gadot oder Jennifer Lopez durch.

„Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ holte außerdem den Preis als Film des Jahres, „Top Gun: Maverick“ siegte als Action-Movie. „Stranger Things“ wurde in der Sparte Fernsehen als Show des Jahres gefeiert. Zwei Preise gingen an Selena Gomez, als beste Komödien-Schauspielerin in der TV-Serie „Only Murders in the Building“ und in der Sparte „Social Celebrity“ des Jahres. Als beliebtester Podcast setzte sich „Archetypes“ der britischen Herzogin Meghan gegen die Konkurrenz durch.

Ikonen und bahnbrechende Beiträge

US-Sängerin Lizzo erhielt den „People's Champion“-Ehrenpreis für ihre „bahnbrechenden Beiträge“ für Musik und Fernsehen, aber auch für ihr Engagement für Diversität, Gleichstellung und ein positives Körperbild. Lizzo, mit gebürtigem Namen Melissa Jefferson, hatte 2019 mit „Cuz I Love You“ ihr erstes Studioalbum veröffentlicht.

Sie ist auch klassisch ausgebildete Flötenspielerin, Rapperin und Gastgeberin der TV-Sendung „Lizzo's Watch out for the Big Grrrls“, in der schwergewichtige Frauen als Tänzerinnen antreten. Im Wettbewerb gewann Lizzo mit „About Damn Time“ zudem in der Sparte Song des Jahres.

„Deadpool“-Star Ryan Reynolds nahm den Ehrenpreis als „Ikone“ des Jahres entgegen. Alles, was Reynolds mache, sei „ikonisch“, also mache es einfach Sinn, ihn als „People's Icon“ auszuzeichnen, hieß es dazu humorvoll vorab auf Instagram.

Der gebürtige Kanadier Reynolds startete seine Hollywood-Karriere mit Filmen wie „Blade: Trinity“ und „Amityville Horror – Eine wahre Geschichte“. Mit Sandra Bullock drehte er 2009 die romantische Komödie „Selbst ist die Braut“, bevor er mit „Green Lantern“ oder „Deadpool“ auch als Superheld glänzte. Kürzlich kündigte er mit einem witzigen Video gemeinsam mit Hugh Jackman „Deadpool 3“ für 2024 an. Reynolds ist mit der US-Schauspielerin Blake Lively verheiratet, sie erwarten derzeit ihr viertes Kind.

(APA/red)