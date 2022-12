Billie Eilish ist 21 und blickt auf sechs erfolgreiche Jahre zurück

(c) Getty Images for ABA (Matt Winkelmeyer)

Seit Jahren füllt Billie Eilish sämtliche Konzerthallen, erst kürzlich das Kia Forum in Ingelwood.

Seit Sonntag darf Billie Eilish ganz offiziell Alkohol trinken. Ihre Jugendjahre hat sie genutzt, um diverse Rekorde aufzustellen: Wie eine der erfolgreichsten Musikerin Geburtstag feiert.

Einen besseren 21. Geburtstag hätte sich Musikerin Billie Eilish wohl auch als Mädchen nicht erträumen können. Im Beisein ihres Freundes Jesse Rutherford - mit dem sie erst kürzlich ihr Debüt am roten Teppich hatte -, ihres Teenie-Schwarms Justin Bieber und jeder Menge anderer prominenter Gäste hat sie diesen am Wochenende gebührend gefeiert. Ständchen, Geburtstagstorte und (ihren ersten legalen) Champagner inklusive.

Mit dabei waren etwa Kendall Jenner, Doja Cat, Avril Lavigne (die jüngst einen Stern am Walk of Fame bekam), Hailey Bieber oder Olivia Rodrigo, das zeigen TikTok-Videos und auf Instagram geteilte Schnappschüsse aus dem Fotoautomaten, der natürlich auch nicht fehlen durfte. Das Geburtstagskind selbst postete ein Kindheitsfoto samt Kuchen-Emojis und der Zahl 21.

Die Party folgte auf Eilishs Auftritt in Ingelwood, Kalifornien, wo sie auf der Bühne von ihrem Freund und ihrer engsten Familie eine Torte überreicht bekam. „Wollt ihr Shots?“, scherzte die dazumal noch 20-Jährige und weiter: „Gebt mir zwei Tage, da bin ich 21. Das ist verdammt unglaublich.“

Globaler Erfolg als Teenager

Unglaublich sind vor allem die Erfolge der Sängerin, die diese vor Erreichen ihres 22. Lebensjahr bereits eingeheimst hat. Bei Preisverleihungen und in den Billboard-Charts hat sie Rekorde aufgestellt, die wahrscheinlich noch lange Bestand haben werden. Im November 2017 war Eilish gar erst 15 Jahre alt, als die mit ihrer Debüt-EP „Don't Smile at Me“ in die Billboard 200 einstieg, letzten Endes sogar unter den Top 15 landete. Ein Jahr später erreichte sie mit ihrem Titel „Lovely“, den sie gemeinsam mit dem jungen Künstler Khalid (damals auch erst 20) veröffentlichte, die Billboard 100.

Auch diverse nationale Chart-Listen führte die Sängerin bereits in jungen Jahren an: In Österreich, Australien, Belgien, Kanada, Dänemark, Holland, Finnland, Griechenland, Irland, Litauen, Neuseeland, Norwegen, Portugal, Schottland, Schweden, der Schweiz, Großbritannien und den USA erreichte sie mit ihren ersten beiden Alben Platz Eins.

Jung und weiblich: Grammy-Rekorde

Sieben Grammys und einen Oscar zählt die Sängerin schon zu ihren Preisen. Mit noch nicht einmal 18 Jahren war Eilish die jüngste Künstlerin, die in jeder der vier großen Grammy-Kategorien nominiert war: Album, Platte und Song des Jahres sowie beste neue Künstlerin. Dieser Rekord wurde zuvor von Mariah Carey gehalten, sie war 20 Jahre alt, als sie 1991 die meisten Nominierungen erhielt. Ein Jahr später, 2020, konnte Eilish dann tatsächlich alle vier Kategorien auch für sich entschieden. Sie ist damit die zweite Kunstschaffende überhaupt, und die erste weibliche, die das vollbrachte. Christopher Cross war vor 39 Jahren der Erste.

Ihren Oscar gewann sie erst heuer, zusammen mit ihrem Bruder Finneas, für den James Bond-Titelsong „No Time to Die“. Eilish ist damit die zweitjüngste Oscar-Gewinnerin der Geschichte. Seit Sonntag, dem 18. Dezember, ist es ihr nun nach US-amerikanischem Recht erlaubt, auf ihre Erfolge ganz offiziell anzustoßen.

(evdin)