China-Werte fliegen aus Tech-Index

Baidu und Alibaba verlassen NYSE Fang+ Index, AMD und Snowflake ziehen ein.

New York. Der NYSE FANG+ Index spiegelt die Wertentwicklung der zehn (ge-)wichtigsten und meistgehandelten Technologiewerte an der New Yorker Börse wider. Wenig verwunderlich, dass er im Vorjahr mit einem Verlust von 40 Prozent weitaus schlechter abschnitt als etwa der breit gefasste Aktienindex S&P 500. Nach unten gezogen wurde der Techgiganten-Index vor allem von Tesla und der Facebook-Mutter Meta, die jeweils fast um zwei Drittel nachgaben.

Seit Kurzem hat er zwei neue Mitglieder: die Softwarefirma Snowflake und den Chipdesigner AMD, dessen Konkurrent Nvidia schon länger in dem Index enthalten ist. Weitere Mitglieder sind Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon und Netflix. Der Videostreaming-Anbieter war einer der ursprünglichen FANG-Mitglieder (Facebook, Amazon, Netflix, Google), die als besonders vielversprechende Technologiewerte galten; der Begriff wurde 2013 vom amerikanischen Börsenexperten Jim Cramer erfunden. „NYSE“ steht für die New Yorker Börse, die New York Stock Exchange.

Den Index verlassen mussten dafür die beiden chinesischen Werte Alibaba und Baidu – wegen der Covid-Probleme und der generellen Abschwächung der chinesischen Wirtschaft, wie das Indexkomitee mitteilte. (b. l.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.01.2023)