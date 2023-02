Briefing

Was Sie heute wissen sollten

ORF-Niederösterreich: Landesdirektor Ziegler tritt zurück, das teilt der ORF in einer Aussendung mit. Erst am Donnerstag wurde die Untersuchung abgeschlossen, am 6. Februar sollte der Bericht vorgelegt werden. Dem kommt nun der ORF-Landesdirektor zuvor. Radio-Direktorin Ingrid Thurnher soll interimistisch die Leitung übernehmen. Mehr dazu.

EU-Spitze auf dem Weg nach Kiew: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel sind auf dem Weg nach Kiew, um den ukrainischen Präsidenten Selenskij zu treffen.Thema soll neben der Unterstützung im Krieg gegen Russland der Wunsch des Landes nach baldiger Aufnahme in die Europäische Union sein. Mehr dazu in unserer Live-Berichterstattung zum Ukraine-Krieg.

Wie kann und soll die EU helfen? "Wir sind nun auch in der Lage, eine Zukunft für die Ukraine in der EU zu bauen“, sagte die Kommissionspräsidentin bei ihrem vierten Besuch in Kiew seit dem russischen Überfall vor knapp einem Jahr. Welche Hilfen wurden bereits geleistet und wie stehen die Chancen für die Ukraine, der EU beitreten zu können? Antworten auf diese Fragen, gibt es von unserem Korrespondenten Oliver Grimm. Mehr dazu.

Sind die im Terrorprozess gefällten Strafen angemessen? Vier der sechs Angeklagten wurden im zentralen Anklagepunkt, der Beihilfe zu den Terrormorden schuldig gesprochen, zwei freigesprochen. Manfred Seeh hat die 15 Verhandlungstage und die Urteilsverkündung beobachtet. Mit Anna Wallner spricht er im Podcast über die Urteile, das Verfahren und wie es jetzt weitergeht. Mehr dazu.

CIA-Direktor warnt vor Chinas Taiwan-Ambitionen: CIA-Direktor William Burns warnt davor, die Ambitionen des chinesischen Präsidenten Xi Jinping gegenüber Taiwan zu unterschätzen. "Unsere Einschätzung bei der CIA ist, dass ich die Ambitionen von Präsident Xi in Bezug auf Taiwan nicht unterschätzen würde", sagte der Direktor des US-Geheimdienstes am Donnerstag bei einer Veranstaltung der George Town University in Washington. Mehr dazu.

Chinesischer Spionage-Ballon in den US-Luftraum eingedrungen: Ein chinesischer Spionage-Ballon ist nach Pentagon-Angaben in den Luftraum der USA eingedrungen, um offenbar hochsensible Atomwaffen-Stützpunkte auszukundschaften. Der Ballon werde intensiv beobachtet, teilte am Donnerstag (Ortszeit) ein hochrangiger Beamter des US-Verteidigungsministeriums mit. Ein möglicher Abschuss sei verworfen worden, weil dies womöglich zu viele Menschen gefährdet hätte. Mehr dazu.

Hurra, Semesterferien: In Wien und Niederösterreich beginnt heute, Freitag, für rund 450.000 Schülerinnen und Schüler die erste Staffel der Semesterferien. Vor dem Start in den einwöchigen Urlaub wird noch das Semesterzeugnis, die sogenannte Schulnachricht, verteilt. Aufgrund des Urlauberreiseverkehrs sind ab Freitagnachmittag auf den Wiener Ausfallstraßen Verkehrsprobleme zu erwarten, spätestens am Samstag dürfte es auch in Westösterreich wegen des anhaltenden Schneefalls zu Verzögerungen kommen.

In eigener Sache: Die „Presse"-Redaktion hat ihre neue Chefredaktion gewählt. Nach einem ausführlichen Hearing wurden Florian Asamer als Chefredakteur sowie Hanna Kordik, Christian Ultsch und Gerhard Hofer als Stellvertreter mit (beinahe voller) Zustimmung gewählt. Im Leitartikel schreibt der neue Chefredakteur Florian Asamer, wie „Die Presse“ journalistische Qualität sicherstellt, warum das Redaktionsstatut dabei hilft, und woran sich „Die Presse“ messen lässt. Mehr dazu.