Schafft Wien den Ausstieg aus dem Gas?

Fast eine halbe Million Gasherde und noch mehr Gasheizgeräte müssen in Wien ausgetauscht werden.

600.000 Gasheizgeräte gibt es in Wien, dazu kommen 460.000 Gasherde. Bis 2040 sollen sie verschwunden sein. Die Frage ist: Wie? Denn ob Strom, Kosten oder Gesetze: Hürden gibt es viele.

Wien. 600.000 Gasheizgeräte gibt es in Wien noch. Dazu kommen 460.000 Gasherde. Bis 2040 sollen sie verschwunden sein, das ist mittlerweile bekannt. Nicht ganz klar ist, wie das funktionieren soll.

Vor Kurzem hat die Stadt Wien dazu ein Konzept für einen Gasausstieg vorgelegt. Doch was steht in dem 72-seitigen Dokument? Wird das Riesenprojekt Gasausstieg greifbarer? Und ist dieser überhaupt realistisch?

Konzept, noch kein Plan

Zunächst: „Ein Plan per se ist das noch nicht“, sagt Christoph Dolna-Gruber von der Österreichischen Energieagentur, das Konzept fasse den Stand der Dinge zusammen, der Neuigkeitswert halte sich jedoch in Grenzen. Dennoch zeige es eines deutlich: „Man merkt, dass sich die Stadt Wien Gedanken gemacht hat, wie der Ausstieg gelingen soll. Da ist sie anderen Bundesländern weit voraus.“