Joe Bidens politische Lage ist schlechter als die der Nation

Schlechte Umfragewerte verhageln dem US-Präsidenten die Ausgangslage für seine nächste Kandidatur.

New York/Washington, D. C. Es hätte anders kommen können für Joe Biden. Eine seit Monaten rückläufige Inflation, die Arbeitslosigkeit so niedrig wie in den letzten 53 Jahren nicht, die US-Wirtschaft stark, die befürchtete Rezession vorerst abgesagt, die Midterm-Wahlen kein Desaster für seine Demokraten: Der US-Präsident hat einige Siege für sich zu verbuchen, wie sein Team immer und immer wieder betont. Doch irgendwie scheint das Timing nie richtig zu sein für Biden. Seine zweite Rede zur Lage der Nation, die er am Dienstag um 21 Uhr Ostküsten-Zeit im Kongress in Washington, D. C. halten soll, stand wieder einmal unter leicht unglücklichen Sternen.

Da wäre einmal der abgeschossene chinesische Ballon, der am Wochenende Geopolitik zu Innenpolitik machte. Ein fliegendes Spionageutensil, das von einem Kampfjet abgeschossen wird: Das sorgt selbst bei politisch wenig Interessierten für Neugierde, noch dazu, weil angesichts der Sicherheitslage wenig von offiziellen Stellen dazu zu erfahren ist. Bidens Weißes Haus versucht deshalb seit Tagen, die Geschichte herunterzuspielen. Man deutet mit dem Finger etwa auf die Regierung von Ex-Präsident Donald Trump: Wie der Nachrichtensender CNN am Montag exklusiv berichtete, hatte die Air Force während dessen Amtszeit gleichartige chinesische Ballonflüge in Hawaii und Florida bemerkt und analysiert. Diese seien nicht die einzigen gewesen.