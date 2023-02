Zuckerberg kopiert Musk: Meta führt kostenpflichtiges Abo ein

Facebook-Mutter Meta experimentiert mit kostenpflichtigen Abos. Das soll schwindende Werbeerlöse kompensieren.

Wien. Als Elon Musk im Oktober des Vorjahres auf seinem damals neu übernommenen Kurznachrichtendienst Twitter ein blaues Verifizierungshäkchen für zahlende User einführte, erntete er dafür einiges an Spott und Hohn. Nach dem Einbruch der Werbeerlöse wollte er die Plattform durch die neue Einnahmequelle wieder profitabler machen.

Rund 300.000 zahlende Twitter-Abonnenten legen seither monatlich zwischen acht und elf US-Dollar hin, im Gegenzug wird ihnen nur noch halb so viel Werbung angezeigt. Doch so richtig profitabel soll das Geschäft mit dem blauen Haken bei Twitter nicht sein. Nach internen Schätzungen bleibt von den zusätzlichen Einnahmen kaum etwas übrig. Im Gegenzug zu den steigenden Abozahlungen gehen nämlich die Werbeerlöse zurück.

Die Pläne von Elon Musk können sich bekanntlich schnell ändern. Zumindest vorerst will er aber am Abomodell festhalten. Und seit dieser Woche ist er mit „Twitter Blue“ nicht mehr allein: Am Sonntag teilte Facebook-Gründer Mark Zuckerberg mit, dass auch der Facebook-Mutterkonzern Meta einen kostenpflichtigen Abodienst einführen werde, mit dem Nutzer ihre Konten künftig verifizieren lassen können. Das Bezahlmodell startet diese Woche in Australien und Neuseeland. Andere Länder würden bald folgen. Doch was genau soll sich für Meta-User nun ändern?