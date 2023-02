Ein Jahr Krieg: "Sie weint jeden Tag"

Zorianna Huk lebt mit ihrer kleinen Tochter seit einem Jahr bei Schwester und Familie in Wien. Ihr Mann musste in Lemberg bleiben – die Distanz fordert enorm viel Kraft.

Eigentlich war geplant, dass Zorianna Huk mit ihrer vierjährigen Tochter, Emilia, nur für zwei oder drei Wochen zu ihrer Schwester und Familie nach Wien kommt, um dem andauernden Bombenalarm in Lemberg zu entkommen.

Am Freitag, dem 24. Februar, jährt sich der Einmarsch Russlands in die Ukraine und damit auch der Einzug der Huks ins Hause Duschek. „Die Presse“ hatte sie bereits vor einem Jahr nach ihrer Ankunft in Wien besucht.

Die anfängliche Hoffnung von Huk, bald wieder mit ihrer Tochter in die Heimat zu ihrem Mann zurückzukehren, ist derzeit nicht greifbar. „Es ist eine sehr ungewisse Situation“, sagt ihre Schwester, Oksana Duschek. Sie unterbricht abrupt: „Entschuldigen Sie bitte, aber ich sehe gerade auf meinem Handy, dass schon wieder Bombenalarm in Lemberg ist.“ Duschek hat eine App auf ihrem Handy installiert, die sie in Echtzeit über die aktuelle Lage in ihrer Heimatstadt informiert.