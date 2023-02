Bei Ali gibt es Dates

(c) imago images/Bruno Perousse (Bruno Perousse via www.imago-ima)

Teil 5 von 52

. . . was bisher geschah. Studentin Ellis hat für den Lieferdienst Wien Waren ausgeliefert. Die überraschendste Fuhr des Tages betraf eine Tafel Schokolade und eine Dose Bier an einen Ritter im 2. Bezirk.

Ellis radelt Richtung Ali's Supermark, der Markt „mit ohne T am Schluss“, wie Hanna gern sagt, und wählt die Strecke über Salztorbrücke und Tiefer Graben, vorbei am Café Central, wo die Touristen Schlange stehen, als gäbe es in Wien bloß ein Kaffeehaus und nicht zirka tausend. „Due bicchieri di limoncello“, ruft ihr ein Italiener frech hinterher, „con ghiaccio!“. Ellis nimmt keine Bestellungen auf Zuruf entgegen und fährt umstandslos weiter Richtung Herrengasse, Michaelerplatz und Heldenplatz.