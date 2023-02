Silberner Bär für österreichische Schauspielerin Thea Ehre

Die österreichische Schauspielerin und Trans-Aktivistin Thea Ehre wurde mit dem Silbernen Bären für die beste schauspielerische Nebenrolle ausgezeichnet.

Große Hoffnung auf Preise für die österreichische Filmszene hat man sich im Vorfeld der 73. Biennale ja nicht gemacht - nun hat es doch einen gegeben. Die österreichische Schauspielerin Thea Ehre ist für die beste schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet worden.

In Christoph Hochhäuslers „Bis ans Ende der Nacht“ spielt sie die transgender Frau Leni, deren schwuler Ex-Freund Robert (Timocin Ziegler), ein Polizist, auf ihre Hilfe angewiesen ist, um einem Drogenhändler auf die Spur zu kommen.

Schauspielerin und Trans-Aktivistin

Die 24-jährige Oberösterreicherin ist selbst Trans-Aktivistin. Im Zuge der 2021 Aufsehen erregenden Initiative #actout des SZ-Magazins, outete sie sich gemeinsam mit vielen anderen lesbischen, schwulen, bisexuellen, queeren, nicht-binären und trans Schauspielern, damals noch unter dem Namen Thea David Ehrensperger. Zu sehen war sie bisher außerdem in der Serie „Vorstadtweiber“ und in der Performance „Fugue Four: Response“ auf der Bühne des Volkstheaters.

Goldener Bär für Doku "Sur l'Adamant"

In einer Nebenkategorie gab es einen weiteren österreichischen Erfolg. Der Film "The Klezmer Project" gewann den GWFF Preis für den Besten Erstlingsfilm. Es handelt sich um eine argentinisch-österreichische Koproduktion von Leandro Koch und Paloma Schachmann.

Der Goldene Bär in der Kategorie bester Film geht an die Doku „On the Adament“ von Nicolas Philibert. Den Silbernen Bären für die beste Regie gewann der Franzose Philippe Garrel für seinen Film „Le grand chariot“, auf Deutsch „Der große Wagen“. Den großen Preis der Jury hat Regisseur Christian Petzold für sein Drama „Roter Himmel“ bekommen. Für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle wurde ebenfalls eine Nachwuchs-Schauspielerin ausgezeichnet, und zwar Sofia Otero, die in „20.000 especies de abejas“ ein achtjähriges Kind spielt.

Der deutschen Filmemacherin Angela Schanelec wurde für ihre Ödipus-Adaption "Music" der Drehbuchpreis zugesprochen. Der Preis der Jury ging an das Psychodrama "Mal Viver" des portugiesischen Regisseurs João Canijo, das von mehreren Frauen in einem alten Hotel erzählt. Die Kamerafrau Hélène Louvart erhielt den Silbernen Bären für eine herausragende künstlerische Leistung im Drama "Disco Boy". Franz Rogowski spielt darin einen Mann, der nach Frankreich flieht und der Fremdenlegion beitritt.

Mehr dazu >>> Kein Zurück mehr in die Zukunft auf der Berlinale

(red/APA)