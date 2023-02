Die Brexit-Zündschnur in der Schengen-Blockade

Politische Themensetzung ist fatal, wenn sie einzig dem Zweck dient, sie nicht anderen zu überlassen. Insbesondere, wenn sie sachlich nicht vorbereitet ist.

Es war im Jänner 2013 vor fast genau zehn Jahren. Der britische Premierminister David Cameron geriet innenpolitisch unter Druck. Seine Wiederwahl war nicht gesichert. Die EU-Gegner innerhalb der eigenen Tory-Partei und die EU-skeptische Ukip-Opposition machten Druck. Deshalb ließ er sich hinreißen, das Thema an sich zu ziehen. Er kündigte an, eine Änderung der EU-Verträge durchzusetzen und danach die Bevölkerung zu befragen, ob Großbritannien mit dieser Reform in der Gemeinschaft bleiben soll oder nicht. Auch wenn Cameron das später mit allerlei Ausreden rechtfertigte, es ging ihm damals einzig und allein um seine eigene politische Zukunft. Der Glaube, er könnte über ein einzelnes politisches Druckmittel ohne vorherige Absprache mit den EU-Partnern das Grundgerüst der EU so weit ändern, dass es allen Briten gefällt, war eine Illusion. Das Ergebnis kennen wir: Die verhandelte Reform der EU war ein Reförmchen, das Referendum ein Desaster, der Schaden für das Land riesig.