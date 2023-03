Masken- und Testpflicht: Der Wiener Weg endet

Mit 1. März fällt auch in Wien die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln, Apotheken und Gerichten. Damit endet Wiens Sonderweg.

Die FFP2-Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmittel und Apotheken fällt, in Spitälern und Pflegeheimen wird die Testpflicht aufgehoben. Damit gelten in Wien die gleichen Regeln wie im Rest Österreichs.

Was irgendwann im Frühjahr 2021 begann und als „Wiener Weg“ zum Synonym für stets etwas strengere Coronaregeln als im Rest Österreichs wurde, endet mit 1. März 2023. Die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln, Apotheken und Gerichten wird aufgehoben, ebenso wie die Testpflicht in Gesundheitseinrichtungen wie etwa Spitälern und Pflegeheimen.

Damit gelten von nun an in Wien dieselben Vorgaben wie in allen anderen Bundesländern. Mit Ende April fällt überall die Maskenpflicht in Gesundheitseinrichtungen (auch Ordinationen), mit Ende Juni schließlich auch die Meldepflicht einer Infektion.

Dann ist Covid-19 eine Erkrankung wie viele andere, etwa die Grippe. Tests (ohne Symptome begrenzt auf fünf PCR- und fünf Antigen-Schnelltests pro Monat), Impfungen und Medikamente werden weiterhin kostenlos bleiben.

Die Genese des Sonderwegs