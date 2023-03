Goi cuon thit nuong

Teil 6 von 52

. . . was bisher geschah. Ellis transportiert in ihrer Liefertasche Waren für den 19. Bezirk und Dattelsirup von Ali für Hannas Date mit Byamba. Dabei lautet das Motto doch fahren – und nicht kleben bleiben!

Vorbei am Hundsturm bis Spittelau nimmt Ellis sechs Kilometer Fahrradweg über den Gürtel. Sie stellt sich vor, wie in der Osterleitengasse bald Udon-Nudeln in einer Pfanne gebraten werden, dazu Shrimps, mit ein wenig Knoblauch vielleicht, das vorgeschnittene Gemüse mit leichter Hand am Ende beigemischt. Beim Kochen schon ein Biss in eine Scheibe Brot mit Prosciutto und Gurke, zum Nachtisch Joghurt mit Bananen? Kein Wein, sondern Zitronenlimonade! Handelt es sich bei diesem Kunden etwa um jemanden, der für seine Kinder zu Abend kocht? Ellis knurrt der Magen.