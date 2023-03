Nach der Kärnten-Wahl: Was macht die SPÖ jetzt?

Fettes Minus für die SPÖ, Mini-Plus für die ÖVP: Nach den Überraschungen vom Sonntag analysiert Oliver Pink das Wahlergebnis.

Ein fettes Minus von 9 Prozent für die SPÖ und ein Mini-Plus für die ÖVP hat die Wahl in Kärnten gebracht. In dieser Folge versuchen wir Antworten auf folgende Fragen zu geben: Wieso hat Landeshauptmann Peter Kaiser so stark verloren? Was macht die SPÖ jetzt? Kommt ein neuer Parteichef noch vor oder erst nach der Salzburger Landtagswahl am 23. April? Warum hat die ÖVP gewonnen und wieso lagen die Meinungsforscher so daneben?

Gast: Oliver Pink, Die Presse

Host: Anna Wallner

Schnitt: Audiofunnel/Aaron Olsacher

Credits: ORF2/ZiB2

