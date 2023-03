So nah am Machtverlust war Erdoğan wohl noch nie

(c) IMAGO/ZUMA Wire (IMAGO/Tolga Ildun)

Kemal Kılıçdaroğlu will Erdoğan nach zwei Jahrzehnten vom Thron stoßen. (c) IMAGO/ZUMA Wire (IMAGO/Tolga Ildun)

Das Oppositionsbündnis hat ihren Kandidaten ernannt: Der Sozialdemokrat Kemal Kılıçdaroğlu soll Erdoğan nach zwei Jahrzehnten vom Thron stoßen. Das Momentum ist auf seiner Seite. Jetzt zumindest.

Es sind Umfragen, die die Zentrale der AKP in Ankara durchaus nervös machen: Kemal Kılıçdaroğlu, designierter Herausforderer des Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, würde – wenn die Türkei jetzt wählen würde – auf fast 57 Prozent der Stimmen kommen. Und Erdoğan auf 43 Prozent. Doch keine unabhängige Umfrage, die nicht von einer regierungsnahen Umfrage widerlegt wird: Erdoğan-nahe Zeitungen sehen die Partei des Präsidenten bei über 40 Prozent, während die Sozialdemokraten von Kılıçdaroğlu bei 26 Prozent feststecken.

Bis zum Wahltag am 14. Mai kann sich noch einiges ändern. Doch geht es nach der Opposition, ist Erdoğans Schicksal nach zwei Jahrzehnten an der Macht besiegelt. Das Momentum ist derzeit auf Kılıçdaroğlus Seite. Dem Chef der sozialdemokratischen, linksnationalen CHP ist es also gelungen, ein Bündnis von sechs Parteien hinter sich zu vereinen und sich zum Kandidaten aufstellen zu lassen. Vergessen scheint der Disput vor einigen Tagen, als die Chefin der nationalistischen IYI Partei, Meral Akşener, polternd das Bündnis verließ, nur um einen Tag später wieder dazuzustoßen.