Eine Politik „für die schweigende Mehrheit in dieser Stadt“, will ÖVP-Klubchef Markus Wölbitsch machen. Freitag und Samstag begibt sich die Fraktion im Loisium (Langenlois) in Klausur.

So viel Medienrummel wie beim großen Kollegen, der SPÖ, gibt es nicht. Im burgenländischen Wallfahrtsort Frauenkirchen hat die Bürgermeister-Partei ja erst Anfang der Woche ihre jährliche Klubtagung abgehalten. Sie war vom internen Gerangel um den Vorsitz der Bundespartei überschattet.

Die Wiener ÖVP liebt es beschaulicher. Von Freitag Mittag bis Samstag Mittag zieht sich der Klub ebenfalls in einen Wallfahrtsort zurück, zumindest einen für Vinophile. In Langenlois, genauer im Weinhotel Loisium, versammeln Parteichef Karl Mahrer und Klubobmann Markus Wölbitsch die Ihren um sich. „Mehr Mut für Wien“, lautet das Motto, das schon aus der Rede Mahrers zum Neujahrsauftat nicht ganz unbekannt ist. Anders als bei der SPÖ sind auch keinerlei Obmann-Debatten vorgesehen, weder über den Bundes-, noch den Stadtparteichef.

Eine Überraschung gibt es gleich zu Beginn.