Klima-Allianz fordert Nehammer zu einem Klimagipfel auf

Die Allianz "Neustart-Klima" fordert Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in einem offenen Brief dazu auf, einen Gipfel mit der heimischen Klimawissenschaft einzuberufen. Dazu sah sich die von Global 2000, WWF und Klimavolksbegehren getragene Initiative nach Nehammers "Rede zur Zukunft der Nation" in der Vorwoche veranlasst, in der sich dieser u.a. gegen das Aus für Verbrennungsmotoren ausgesprochen hatte.

Die Entscheidungen beim Klimaschutz müssten "rasch und konsequent auf Basis der wissenschaftlichen Erkenntnisse getroffen werden. Viele haben nach der Rede des Bundeskanzlers Zweifel, ob das auch sein Plan ist", wird WWF-Programmleiterin Hanna Simons in einer Aussendung zitiert.

Missfallen äußerten die Organisationen auch daran, dass sich Nehammer vom Buch "Apokalypse, niemals!" von Michael Shellenberger, der Atomkraft befürwortet, inspirieren ließ. Dieses sei stark fehlerhaft, so Global-2000-Geschäftsführerin Agnes Zauner, die Nehammer aufforderte, sich stattdessen von "führenden österreichischen Klimawissenschafter:innen" beraten zu lassen. Die Temperatur steige in Österreich laut Christian Kdolsky, Klimasprecher des Klimavolksbegehrens, rascher als im weltweiten Mittel.

Den Aufruf der "Neustart"-Kampagne, zu deren Initiatoren auch der frühere Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) zählt, haben mehr als 10.000 Menschen unterzeichnet. Sie fordert etwa ein starkes Klimaschutzgesetz, eine Energiespar-Offensive und einen Vertrag gegen die Bodenversiegelung.

(APA)