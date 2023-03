Hannes Kartnig hat bei "Dancing Stars" ausgetanzt

„Die Jugend tanzt einfach viel agiler und besser“, kommentiert der frühere Sturm-Graz-Präsident sein Ausscheiden bei der ORF-Show.

Die dritte "Dancing Stars"-Show am Freitagabend brachte das Aus für Ex-Sturm-Graz-Präsident Hannes Kartnig und seine Profi-Tanzpartnerin Catharina Malek. Die Tänze verfolgten nach Senderangaben durchschnittlich 702.000 Zuschauer und Zuschauerinnen auf ORF 1, bei der Entscheidung waren im Schnitt 691.000 Personen dabei.

"Man muss immer damit rechnen, wenn man in einem gewissen Alter ist. Die Jugend tanzt einfach viel agiler und besser. Ich war gut drauf, auch beim Tanzen, aber es hat nicht gereicht", sagte Kartnig danach und zog dennoch eine positive Bilanz: "Ich habe in den letzten Wochen viel gelernt und Bewegung bekommen. Und das Schönste: Ich habe zwölf Kilo abgenommen, das war Weltklasse." Die nächste Sendung ist am 24. März um 20.15 Uhr in ORF 1.

(APA)